En pleine tempête, les journalistes de L'Avenir désavouent le directeur des rédactions

Le personnel des Editions de l'Avenir, réuni vendredi après-midi en assemblée générale à Bouge, a décidé à l'unanimité, moins deux abstentions, de ne plus considérer le directeur des rédactions, Philippe Lawson, comme interlocuteur pertinent dans le cadre de son travail quotidien. "Cela signifie, spécialement pour les journalistes, que ces derniers ne reconnaissent plus son autorité en tant que manager de la rédaction, ni son rôle éditorial", annonce la société des rédacteur (SDR) du quotidien.



L'assemblée générale, convoquée après un conseil d'entreprise qui a duré cinq heures, a aussi donné mandat aux représentants syndicaux de déposer un préavis de grève le cas échéant. Mais celui-ci ne sera pas activé d'ici le 5 novembre, assure Olivier Cattelain, permanent CNE. Un prochain conseil d'entreprise extraordinaire se déroulera en effet à cette date. "L'information fournie par la direction était réduite à sa plus simple expression", regrette M. Cattelain. "Nous réclamons donc pour le prochain conseil d'entreprise des informations complètes sur le projet industriel, l'organisation du travail, le cadre dans lequel s'envisagent les licenciements, les mesures sociales d'accompagnement des travailleurs, etc. La direction doit admettre qu'elle doit fournir davantage d'informations. Les gens sont chauds", prévient-il. "Mais nous sommes encore dans une phase d'information et de consultation. Déposer un préavis est donc prématuré. Mais si ça coince encore lors de la prochaine réunion, nous prendrons attitude".





Plus de 20% du personnel perdrait son emploi



La direction des Editions de l'Avenir a annoncé mardi son intention de supprimer 60 équivalents temps plein (ETP), sur un total de 280 travailleurs. Selon elle, ce "plan de redéploiement", qui passe par un licenciement collectif, vise à garantir le futur de l'éditeur du journal L'Avenir dans un contexte de baisse généralisée des ventes des titres de presse.



Selon Didier Malempré, délégué pour l'Association des Journalistes Professionnels (AJP), la direction parle de la suppression de 36 ETP à la rédaction, 20 ETP au service commercial et 4 ETP au service "support" (informatique notamment). "On parle bien d'équivalents temps plein. cela signifie dans les faits que plus ou moins 70 personnes devraient être touchées".



Samedi matin, un éditorial signé par le personnel marquera la rupture de confiance avec le directeur des rédactions Philippe Lawson. La SDR appelle la direction du quotidien à "ne plus le considérer comme interlocuteur pertinent dans le cadre des négociations en cours sur le plan social et la réorganisation des rédactions, ainsi que dans le cadre des choix techniques à opérer. Le personnel demande instamment au management exécutif de l'entreprise de désigner comme interlocuteurs premiers et pertinents dans tous ces domaines les deux rédacteurs en chef adjoints actuellement membres du Management Team, Vincent Etienne et Olivier Deheneffe".



La SDR réclame également "que soit rapidement lancé un appel à candidatures pour la désignation d'un rédacteur en chef, en interne. En excluant de parachuter sans concertation un rédacteur en chef ou un directeur des rédactions, comme ce fut le cas précédemment, avec les résultats que l'on sait".