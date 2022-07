En plus de la sécheresse, les agriculteurs face à une difficulté supplémentaire pour leur matériel

La Foire de Libramont a fait son grand retour ce vendredi, après des éditions reportées à cause du covid. C'est l'occasion pour les agriculteurs de découvrir les dernières tendances en termes de machines agricoles. Ils se heurtent cependant à des difficultés d'approvisionnement.

Les délais de livraison sont très importants. Un exemple avec un grand tracteur exposé à Libramont. Il se destine aux grandes cultures, affiche 315 chevaux et coûte 280.000 euros TVAC. D'habitude, pour acheter une telle machine, il faut attendre trois mois de délai de livraison. Pour l'instant, il faut plutôt compter douze mois de délai. C'est le temps annoncé, mais il n'est pas garanti. Certains témoins nous ont fait part de vingt mois d'attente. La situation est la même pour tout le reste du matériel agricole.

Deux causes sont avancées par nos interlocuteurs. D'abord, le covid avec des retards de livraisons chez les fournisseurs. Et puis l'année 2021 avec des agriculteurs qui ont fait augmenter la demande, car ils avaient des craintes concernant la hausse des prix annoncés.

"Ça nous complique la tâche. Tout comme quand monsieur et madame tout le monde achète une voiture et que le vendeur ne sait pas dire quand vous allez la recevoir, ce n'est pas très facile à convaincre l'acheteur et pour lui de se décider à dépenser une belle somme d'argent", explique Sébastien Louis, concessionnaire en matériel agricole.

En cas de sécheresse, il y a des machines qui brûlent complètement

Pour l'agriculteur, il s'agit d'un outil de travail: il fait face à des pannes et doit maintenir son activité. "Tout à fait, alors il faut qu'il soit bien équipé, qu'il ait un bon concessionnaire avec un bon service", indique Sébastien Louis.

Quelles solutions existent pour surmonter les délais allongés? "Tout dépend de la situation. On peut en cas de sécheresse comme cette année, il y a des machines qui brûlent complètement. Donc il faut se dépêcher, on peut faire de la location de machine quand il n'y a plus de machine de stock. Ou on fait revenir une machine d'un pays étranger qui n'est pas vendue et qui peut être disponible pour nous", indique le concessionnaire.

Le retour à la normale est complètement incertain. Certains évoquent 2025 pour revenir à des délais normaux, mais sans certitude.