3 enfants sur 4 sont mal attachés en voiture, les conséquences peuvent être dramatiques

Vous pensez que votre enfant est bien attaché en voiture, mais ce n'est pas toujours le cas.

Les chiffres sont alarmants. En voiture, 3 enfants sur 4 sont mal attachés. Soit leur siège auto n'est pas adapté, soit leur ceinture est mal réglée ou alors ils ne sont pas du tout attachés à l'arrière.

En Belgique, 13 enfants sur 100 ne sont pas attachés en voiture. Les Wallons et les Bruxellois ont un comportement légèrement plus responsables que les Flamands. Mais la situation globale semble s'aggraver depuis 3 ans selon l'institut Vias.





Les causes: la distraction ou le manque de temps des parents

L'Institut belge pour la sécurité routière a analysé comment sont transportés 1.000 enfants à travers tout le pays. La moitié d'entre eux sont installés dans un siège adapté à leur taille et à leur poids mais ils ne sont pas correctement attachés.

Pour expliquer la mauvaise utilisation des sièges enfants, les parents évoquent par exemple, la distraction ou le manque de temps.

Pourtant, les conséquences peuvent être dramatiques en cas d'accident. L'année dernière, plus de 1.300 enfants ont été blessés alors qu'ils étaient à bord d'une voiture et 5 ont perdu la vie.