En Wallonie, l'interdiction des véhicules les plus polluants pourrait être reportée à 2025

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, va proposer au gouvernement régional de décaler à 2025 l'interdiction, en Wallonie, des véhicules sans Euronorme et sous Euronorme 1 - prévue en 2023 - et sous Euronorme 2 - prévue en 2024, a-t-elle annoncé mardi sur LN24.

Le reste du calendrier est maintenu, a-t-elle ajouté. Cette décision aura un impact minime sur la qualité de l'air puisqu'elle ne concerne que 4.500 ménages - 0,31% des véhicules en circulation - mais elle aura un impact économique fort sur les personnes concernées qui n'ont pas, en pleine crise, les moyens de racheter un véhicule, a expliqué la ministre. "On vit une crise des prix sans précédent. Il me semble raisonnable de se dire qu'on se donne deux ans supplémentaires avec un impact minime sur la qualité de l'air mais important financièrement pour les ménages concernés. Il est important de faire les choses bien et de prévoir des mesures d'accompagnement", a-t-elle enfin assuré.

Personne n'est au courant

"J’en ai parlé autour de moi et personne n’était au courant. Les collègues, les amis, personne ne le savait". Marc* (prénom d’emprunt) nous avait contactés via le bouton orange "Alertez-nous", car il désirait mettre en avant une mesure dont il déplore la communication : la suppression progressive des véhicules les plus polluants. L'occasion de revenir sur cette mesure décidée il y a 3 ans.

En effet, en mars 2019, le Parlement wallon a adopté un décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. Ce décret a donné lieu à deux principales mesures : l’instauration des zones à basses émissions locales et régionales, mais aussi l’interdiction de circulation des véhicules les plus polluants sur le territoire wallon.

