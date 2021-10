En Wallonie, les grands gîtes affichent déjà presque complets pour les fêtes de fin d'année

Si vous voulez passer les fêtes de fin d'année dans un grand gite, dépêchez-vous. Il n'y a quasi plus de disponibilités. Après des fêtes fin 2020 uniquement en petit comité, situation sanitaire oblige, les gîtes de grandes capacité sont pris d'assaut cette année.

"Pour les fêtes de fin d'année, le taux d'occupation pour les gîtes de grande capacité est actuellement aux alentours de plus de 90%. Il reste quelques hébergements disponibles tout en sachant que le week-end de Noël, du 24 au 26 décembre, est un peu moins rempli. Il reste encore plus d'une dizaine d'hébergements disponibles. Par contre, pour le week-end du Nouvel an, on affiche un taux d'occupation proche des 100%", indique Khevyn Torres, porte-parole des gites de Wallonie.

L’engouement est bien visible. Les familles veulent rattraper le temps perdu, vivre à nouveau ce qui leur a manqué. Les grands-parents sont ravis d’emmener leurs petits-enfants, les familles se réunissent à nouveau, les amis veulent reprendre du bon temps ensemble et les différentes générations recherchent la convivialité. Cuisiner ensemble, papoter, s’asseoir au coin du feu, se balader en forêt, jouer, pique-niquer, toutes ces activités font à nouveau – et heureusement – partie du séjour.

Chez Belvilla, par exemple, spécialisé dans la location de maisons partout en Belgique, 60 % des réservations concernent de grandes maisons, pour un séjour d’au minimum 4 nuits en moyenne. En plus, 53 % de la clientèle est belge, il y a 38 % de Néerlandais et 6 % d’Allemands.