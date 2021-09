En Wallonie, une 3e dose pour les résidents de maisons de repos dès le 4 octobre

En Wallonie, une 3e dose de vaccin contre le covid sera administrée aux résidents des maisons de repos dès le 4 octobre, annonce mercredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morerale.



Réunis en conférence interministérielle (CIM) plus tôt dans la journée, les ministres de la Santéont décidé d'autoriser une troisième dose de vaccin pour tous les résidents des maisons de repos et autres établissements pour personnes âgées (résidences services et centres de jour). "La Wallonie est prête pour organiser cette nouvelle campagne de vaccination", assure la ministre Morreale.

Les injections débuteront ainsi dès le lundi 4 octobre. Le vaccin Pfizer sera utilisé pour cette opération, quel que soit le type de vaccin reçu précédemment. La vaccination sera toujours gratuite et prise en charge directement au sein de l'établissement. Le personnel soignant vaccinera les personnes qui le désirent après information et accord préalable.

Aucune démarche particulière ne devra être accomplie. Enfin, compte tenu de la fragilité des résidents des maisons de repos, résidences services et centres de jour, les autorités ont décidé d'autoriser la vaccination de tous les résidents qui le souhaitent, "quel que soit leur âge, afin de garantir la meilleure immunité possible au sein des établissements".