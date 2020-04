Encore des milliers de masques commandés jugés non-conformes: retour sur une incroyable saga

C'est une saga dont on se passerait bien. Plusieurs centaines de milliers de masques arrivés en Belgique ont été jugés, une fois de plus, non-conformes. Ce nouveau lot des masques était destiné aux professionnels qui sont directement en contact avec les malades. Ils comportent la norme KN 95, l'équivalent des FFP2.

C'est la Wallonie qui après en avoir distribué s'est rendue compte de leur non conformité. Elle a donc prévenu tous les acteurs de terrain pour stopper leur utilisation. Retour sur la question des masques en Belgique, devenue une véritable saga depuis le début de la pandémie.

> 15 mars: les masques attendus par la Belgique n'arriveront pas

L'entreprise de Turquie qui devait livrer des masques à la Belgique fait l'objet d'une enquête pour fraude. Des milliers de masques attendus n'arriveront donc pas.

> 16 mars: nouvelle commande auprès d'un fournisseur chinois

Le gouvernement cherche désespérément un fournisseur capable de lui livrer des millions de masques. L'agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers (Awex) recommande un fabricant chinois. Ce dernier est jugé fiable. Le 16 mars, la députée Kathleen Depoorter (N-VA) nous indique qu'une commande a été passée. Dix millions de masques de protection sanitaire seront acquis mercredi matin en Chine à destination du personnel des soins de santé, précise-t-elle. La commande, émanant du SPF Santé publique, a été confirmée et le transport est réglé.

La région wallonne emboîte le pas et passe elle aussi commande de centaines de milliers de masques auprès du même fournisseur.

> 19 mars: validation du SPF Economie

Le SPF Economie, chargé de la vérification de la conformité des masques de type KN 95, équivalents aux masques FFP2, donne son feu vert.

> 3, 10 et 17 avril: distribution

Les masques de la commande wallonne ont été distribués les 3, 10 et 17 avril. Mais les retours sur le terrain ne sont pas bons. Une partie du personnel se plaint de la qualité de ces masques. Le SPF Economie décide alors de procéder à un nouveau contrôle.

> 22 avril: on apprend que les masques sont finalement recalés

Après contrôle, les masques wallons sont recalés. Le SPF Economie avertit l'agence wallonne pour une vie de qualité. "Vu l'incertitude, en application du principe de précaution et dans l'attente des analyses commanditées dès ce mercredi par la Wallonie auprès de laboratoires agréés sur des lots acquis par l'AViQ, nous vous demandons instamment de ne plus mettre à disposition de votre personnel et de ne plus utiliser les masques KN95 que l'AViQ vous a distribués en date du 3 avril 2020, du 10 avril 2020 et du 17 avril 2020", peut-on ainsi lire dans le message envoyé par l'agence régionale à l'ensemble des services concernés.

> Qui est responsable?

Tout est une histoire de calendrier. Ces masques ont été jugés conformes le 19 mars. La task Force de Phillippe De Backer a été mise en place le 22. Et c'est ce nouveau test plus strict qui a permis de déceler que la qualité n'était pas suffisante.

Le ministre Philippe De Backer en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle, avait livré quelques explications sur le contrôle des livraisons. On apprend que les autorités contrôlent au préalable si les entreprises avec lesquelles elles décident de commander répondent aux normes et si elles disposent des certificats nécessaires.

"S'il n'y pas suffisamment de sécurité ou de garantie, nous demandons au fournisseur d'envoyer des échantillons. Nous les contrôlons dans nos laboratoires belges avant de placer une commande", assure le ministre.