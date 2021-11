Encore quelques averses dans l'après-midi

(Belga) Samedi après­ midi, des périodes sèches alterneront avec quelques averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel restera très nuageux en beaucoup d'endroits, avec toujours un risque de bancs de brouillard en Ardenne. Sur la moitié nord du pays, quelques timides éclaircies seront possibles localement. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 ou 13 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré, et à la côte d'abord assez fort, de secteur ouest, virant ensuite au secteur nord­-ouest.

En soirée et la nuit prochaine, quelques averses seront encore à craindre. Le ciel restera généralement très nuageux avec de la brume et, par endroits, des bancs de brouillard. Les minima se situeront autour de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, de 9 degrés dans le centre et de 11 degrés à la côte. Dimanche matin, quelques faibles précipitations seront encore possibles par endroits avec, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, un risque de bancs de brouillard. Durant la journée, le temps deviendra pratiquement sec mais les éclaircies seront encore rares; l'après­ midi, elles deviendront graduellement plus nombreuses. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 ou 12 degrés dans le centre ainsi que l'ouest du territoire. Le vent sera d'abord généralement faible, puis modéré, de secteur nord­-est.