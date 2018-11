ENCORE un vol de câbles ce matin: circulation interrompue entre Blaton et Tournai

Comme tous les jours serait-on tenté d'écrire, le rail s'est réveillé ce matin avec un peu moins de câbles. Cette fois, ceux-ci n'ont pas été dérobés dans la région de Liège comme cela a souvent été le cas ces derniers mois (l'arrestation d'une bande à Liège il y a quelques semaines a peut-être endigué le phénomène dans cette zone) mais dans la région frontalière avec la France du côté du Hainaut occidental. Le vol a été commis sur la ligne 78 entre Blaton et Tournai, entraînant un arrêt de la circulation et une nouvelle galère pour les navetteurs. Les malfrats commettent souvent leur méfait près d'une frontière afin de pouvoir rapidement la franchir.

Les vols de câbles avaient connu un pic en 2012, suivies du lancement mi-2013 d'un plan national d'action et de quelques années d'accalmie. Il est cependant reparti à la hausse au cours de l'été dernier. Entre début juin et fin octobre, pas moins de 225 vols ont ainsi été commis. Au cours du seul mois d'octobre, il y a eu 83 vols commis et Infrabel a enregistré quelque 18.130 minutes de retards cumulées sur tout le réseau, soit 10 heures de retard chaque jour en moyenne. Depuis janvier, les 261 vols répertoriés ont provoqué 45.693 minutes de retards, alors qu'il n'y en avait eu que 104 pour l'ensemble de l'année 2017, souligne l'entreprise ferroviaire. Les auteurs, probablement une ou plusieurs bandes venant d'Europe de l'est, ont principalement frappé sur la ligne Namur-Gembloux et dans la région de Liège. Le phénomène se déplace en outre progressivement vers la Flandre. Mi-octobre, une vingtaine de personnes avaient été arrêtées et huit auteurs présumés placés sous mandat d'arrêt.

Cette nuit, Infrabel a testé la possibilité d'utiliser des drones afin de contrer le phénomène. Lisez notre article ci-dessous.