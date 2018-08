Encore une énorme file devant un magasin Grande Récré, à Zaventem cette fois: "A 2h30 du matin, une dizaine de clients attendaient déjà sous la pluie"

Depuis le début de la semaine, les magasins de la chaîne sont pris d'assaut par des clients qui veulent profiter de grosses promotions.

Depuis quelques jours, les magasins de jouets la chaîne La Grande Récré sont pris d’assaut. En effet, l’entreprise a été déclarée en faillite et des ventes publiques sont organisées depuis le début de la semaine dans les différents magasins de Belgique.





Tout le stock à -50%



Et depuis le début de la semaine, nombreux sont ceux à prendre d’assaut les magasins quand une vente s’y produit. Les clients ont alors l’occasion d’y trouver des jouets et autres matériels de bricolage à -50%. Après le magasin de Grivegnée qui a été envahi mercredi, celui du centre de Bruxelles mardi et Marcinelle vendredi, c’est au tour de l’enseigne de Zaventem d’être prise d’assaut.





Déjà une centaine de personnes à 7h



Et pour ce magasin, les clients ont fait fort, ils étaient déjà une dizaine à attendre l’ouverture à 2h30 cette nuit. Peu avant 7h, ils étaient près d’une centaine. "Nous attendons dans la file pour la Grande Récré à La Louvière depuis 7h ce matin, déjà énormément de monde", nous a notamment écrit Jordan via le bouton orange Alertez-nous, photo à l’appui.