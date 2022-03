Energie: plus de la moitié des Belges ont peur de ne plus arriver à payer leurs factures

Dans un récent sondage (voir détails ci-dessous), plusieurs questions concernaient l'énergie, et la crise actuelle par rapport au coût de l'électricité et l'importation de gaz en provenance de Russie.

43% des Belges défendent désormais l’idée qu’on construise des réacteurs petit format, à l’avenir. Ils n’étaient que 33% il y a 3 mois à peine. La fermeture en 2025 de tous les réacteurs actuels encore en fonction ne séduit plus que 9% des Belges. Fermeture d'ailleurs abandonnée par le gouvernement il y a 10 jours.

> Grand baromètre: la majorité des Belges a baissé son chauffage

> Grand baromètre: le PTB signe un record en Wallonie

> Grand Baromètre: à qui "profite" l'actualité chargée de ces derniers mois?

Des factures bientôt impayables ?

Les factures d’énergie qui grimpent inquiètent de plus en plus les Belges francophones. 57% ont peur de ne plus arriver à payer ces factures, alors qu’ils n’étaient qu’une minorité à le penser en septembre dernier.

Et ce n’est pas le dernier plan d’aide du gouvernement fédéral qui les rassure : 7 Belges sur 10 le juge insuffisant ou très insuffisant.

Malgré ces difficultés, une majorité de Belge pense qu’il ne faut plus acheter de gaz russe, même si ça contribue à faire monter les prix.

Enfin, 37% des ménages ont du mal à boucler les fins de mois, 10% sont même en grande difficulté pour le faire.

Il s'agit d'un sondage RTLINFO/IPSOS/LESOIR datant du mois de mars 2022. 2614 répondants (598 à Bruxelles, 1009 en Wallonie et 1007 en Flandre), échantillon représentatif parmi les belges de 18 ans et plus. Enquête menée du 15 AU 22 mars 2022. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Flandre, 3,1% en Wallonie ; 4% à Bruxelles.