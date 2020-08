Enfants en crèche: des parents estiment être trop souvent appelés au moindre symptôme

Certains parents d'enfants en bas âge se plaignent. Ils aimeraient davantage de souplesse de la part des responsables de crèche. De nombreux parents ont déjà été confrontés à cette situation : l'enfant a un peu de fièvre, une mauvaise nuit ou des dents qui poussent, il faut aller le rechercher à la crèche. Ensuite, aucun retour possible avant 24 heures au moins. Plusieurs messages nous ont été transmis via le bouton orange Alertez-nous, pour certains c'est un véritable casse-tête d'organisation.

"La crèche nous a appelé en nous signalant qu'il avait un peu de température", explique ce papa contacté par RTL Info. En ce moment, dès que son enfant a de la température, il est appelé par la crèche bruxelloise. "Il ne peut pas retourner à la crèche avec le certificat médical du médecin, il doit également avoir la disparition de tous les symptômes". Alors, ce n'est pas évident niveau organisation et il n'est pas seul dans ce cas : "On a plusieurs amis qui ont des enfants en bas âge et qui effectivement rencontrent le même soucis. J'ai croisé d'autres parents à la crèche qui sont aussi rappelés de manière très fréquente pour venir rechercher leur enfant".

Si ces mesures peuvent compliquer la vie des parents, elles ont bien un objectif. "C'est pour la santé de leurs enfants et de la collectivité. Vu les circonstances épidémiques, pour l'instant l'enfant devrait être gardé jusqu'à ce que la fièvre soit partie, cependant au moins 24 heures. Le certificat est très important. Mais de manière générale, les médecins sont au courant de cette nouvelle recommandation pour la santé de la collectivité des enfants en crèches et ils en ont bien conscience", explique Nathalie Mélisse, conseillère pédiatre ONE.