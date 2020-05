Enquête dans 489 écoles pour la rentrée des 1ères et 2èmes primaires: un tiers des parents ont annoncé le retour de leur enfant

(c) Belga

Plus les enfants sont jeunes, moins les parents ont envie de les remettre à l’école. C’est une observation qui découle des chiffres, récoltés en exclusivité pour RTL. Pour la rentrée des 1ère et 2ème primaire lundi prochain (en plus des 2ème secondaire), il n’y a qu’un parent sur trois (34,16 %) qui a décidé de remettre ses enfants à l’école, selon une étude des pouvoirs organisateurs sur 489 écoles qui représentent 13.000 élèves. Cet après-midi, à 14 heures, Caroline Désir, la ministre de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles, recevra par visioconférence le monde de l’éducation pour faire le point sur cette première semaine de classes.