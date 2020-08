Combien d'enfants sont scolarisés à domicile et comment sont-ils contrôlés?

L'épidémie de coronavirus et la peur importante qu'elle génère a-t-elle poussé de nombreux parents à prendre en charge l'enseignement de leur enfant à domicile pour éviter le risque de contamination à l'école ? L'Administration Générale de l'Enseignement n'est pas encore en mesure de livrer le nombre d'inscriptions à cette formule pour cette année. Par contre, elle a nous a donné ceux des années scolaires précédentes et expliqué quels étaient les contrôles.

Le compte à rebours de la première rentrée scolaire en l'An I du règne de l'empereur Coronavirus est enclenché. Dans quelques jours, des centaines de milliers d'élèves à partir de 5 ans (le nouvel âge de scolarité obligatoire) retourneront s'instruire à l'école, en vrai et non plus à travers un écran ou des documents PDF imprimés comme au printemps pendant le confinement quand l'enseignement à distance était devenu la règle. Toutefois, certains enfants continuerons leur scolarité à la maison en septembre. En effet, certains parents choisissent, pour diverses raisons, de prendre en charge eux-mêmes la scolarité de leur enfant. C'est l'enseignement à domicile, autorisé et encadré par des lois. L'épidémie de Covid-19 et les craintes de contaminations qu'elle suscite a-t-elle poussé davantage de parents à opter pour cette formule ? C'est la question que RTL INFO s'est posée et a adressé à l'Administration Générale de l'Enseignement (AGE) qui a répondu que les chiffres n'étaient pas encore disponibles. Les parents ont jusqu'au 5 septembre pour faire parvenir une déclaration d’enseignement à domicile mais ensuite le comptage et les vérifications des élèves de l'enseignement à domicile dureront toute l'année, nous dit-on. Bref, on n'est pas prêt de savoir s'il y a eu une ruée particulière vers cette forme d'enseignement.

Combien d'élèves de l'enseignement à domicile les années précédentes ?

L'AGE nous a communiqué les chiffres des années antérieures. Ils sont extrêmement faibles. Pour l'année scolaire 2018-2019, 1.122 enfants étaient instruits par leurs parents chez eux. Un nombre marginal quand on sait que la même année près d'un million d'enfants (966.711) allaient à l'école en Fédération Wallonie Bruxelles (voir les détails plus bas). Ce nombre est cependant en hausse ces dernières années.

Nombre total d'élèves de l'enseignement à domicile

2013 > 892

2014 > 885

2015 > 909

2016 > 920

2017 > 1044

2018 > 1122

Notons aussi que des enfants suivis par des structures d'enseignement collectif, comme des écoles préparatoires au "Jury central", sont aussi assimilés à l'enseignement à domicile. Ils sont encore moins nombreux: 377 élèves en 2018.

Nombre total d'élèves dans les trois niveaux d'enseignement

WALLONIE

Maternel: 138.214

Primaire: 267.169

Secondaire: 303.812

(Source: Walstat)

BRUXELLES

Secondaire: 99.647

Primaire: 99.846

Maternel: 58.023

(Source: Ibsa)

Comment les autorités contrôlent-elles les enfants scolarisés à domicile ?

Laisser les parents se charger de l'enseignement de leur enfant ne signifie pas qu'on leur laisse faire n'importe quoi. De nombreux contrôles sont prévus afin que l'enfant ait le même niveau que ceux qui suivent l'enseignement des professeurs à l'école. C'est le Service général de l’Inspection qui est chargé du contrôle du niveau des études fixé par le loi. Celui-ci a lieu au moins l’année durant laquelle l'enfant atteint l’âge de 8 ans et de 10 ans, même si d'autres contrôles peuvent aussi avoir lieu.

En pratique, les parents reçoivent une convocation à un contrôle du niveau des études au minimum un mois à l’avance. Durant ce contrôle, l’enfant va réaliser quelques tests écrits et peut être amené à répondre à quelques questions posées oralement. Il s’agit également d’une rencontre avec les parents qui vont alors exposer la manière dont sont organisés les apprentissages de l’enfant.

L'enseignement à domicile ne dispense pas non plus l'enfant de passer les certificats d'étude comme les autres enfants. Il devra ainsi être bien préparé par ses parents pour réussir son CEB à 12 ans, son CE1D à 14 ans et CE2D à 16 ans.

Enfin, le Service d'Inspection vérifie aussi que l'enseignement à domicile ne devient pas un prétexte à endoctrinement d'idées extrémistes. Les parents ne peuvent ainsi pas prôner "des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales", dit la loi.

On l'aura compris, décider de s'occuper soi-même de l'enseignement de son enfant n'est pas une décision à prendre à la légère tant elle réclame de responsabilités et d'efforts.