Enseignement: retour des 3e et 4e secondaires à l'école le 29 mars

Les élèves de 3e et 4e secondaires reprendront l'enseignement en présentiel à 100% à partir du 29 mars prochain, ont convenu mardi soir la ministre de l'Education Caroline Désir et les acteurs de l'enseignement. "C'était une demande pressante des différents acteurs que j'ai relayée auprès des experts sanitaires. Il était vraiment urgent que les élèves puissent revenir à 100% en présentiel à l'école. Si on était allé jusqu'aux vacances de Pâques, cela aurait fait 17 semaines d'enseignement hybride. C'est énorme à l'échelle d'une année scolaire", a indiqué la ministre au micro de RTL info.

Leurs aînés de 5e et 6e secondaires retrouveront, eux, le chemin de l'école à temps plein dès la rentrée de Pâques, le 19 avril, comme déjà annoncé précédemment.

Depuis l'apparition de la seconde vague pandémique à l'automne dernier, tous les élèves à partir de la 3e secondaire étaient soumis à un enseignement dit "hybride" fait de cours en présentiel à 50% du temps, le reste étant assuré via un enseignement à distance.