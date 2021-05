Enseignement supérieur: "Les étudiants ne seront pas obligés de se vacciner pour la rentrée", dit la ministre Valérie Glatigny

Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles ne se seront pas obligés de se faire vacciner pour pouvoir entamer la prochaine année académique, a indiqué mardi la ministre Valérie Glatigny (MR).



"Il n'entre pas dans mes intentions d'imposer la vaccination", a assuré la ministre en réponse à des questions mardi des députés Alda Greoli (cdH) et Manu Disabato (Ecolo) en commission du Parlement de la Fédération. Les étudiants belges qui seront amenés l'année prochaine à réaliser un séjour Erasmus dans un pays européen ne seront pas plus obligés de se faire vacciner.

Selon la ministre, l'ARES (l'organe faîtier de l'enseignement supérieur en FWB, ndlr) n'a reçu aucune information en ce sens en provenance des pays partenaires. La question n'a pas plus été discutée avec la Commission européenne. Dans cette même logique, les étudiants étrangers qui viendront en FWB pour un séjour Erasmus ne devront pas non plus se faire vacciner. Ceux-ci pourraient toutefois devoir se soumettre un test de dépistage à leur arrivée, a précisé Mme Glatigny. Plusieurs universités américaines ont annoncé récemment que leurs étudiants devront se faire vacciner contre la covid pour pouvoir accéder à leurs auditoires. Les étudiants belges souhaitant compléter leur formation l'année prochaine aux Etats-Unis pourraient donc être contraints d'être vaccinés.