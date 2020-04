Enseignement supérieur: les étudiants reçoivent des précisions pour leurs examens

Dans l'enseignement supérieur, c'est aujourd'hui que les étudiants ont eu des précisons sur la façon dont vont se dérouler les examens. Ce seront des travaux ou des examens oraux à distance.

La forme de l’examen dépendra du nombre d’étudiants inscrit dans le cours à L’université de Namur. Pour les plus petits groupe d’étudiants, les professeurs privilégient la remise de travaux complétés par un examen oral.

"Dans le cadre de grands groupes d’étudiants, on va être davantage dans des questionnaires qui peuvent être des questionnaires à choix multiples mais pas seulement. Cela peut être aussi des questions ouvertes, où l’étudiant va devoir travailler sur l’analyse d’un certain nombre de choses. Ce sera alors une évaluation de sa perception de la matière de sa façon d’analyser", explique Annick Castiaux, vice-rectrice à l’Université de Namur.

Des questions sur la forme mais aussi le contenu. Les étudiants attendent des informations sur la matière qui sera évaluée.

"Réfléchir avant tout, avant les outils technologiques à ce qu’on essaye de pouvoir tester auprès des étudiants. Sur cette base-là, on parle aussi des modalités de questions. Qu’est-ce que je vais poser comme question de manière à tester la compréhension et à éviter la pure restitution qui peut être l’occasion de tricheries plus importantes", indique Annick Castiaux.

Un système inédit qui demande des outils techniques dont certains étudiants ne disposent pas. Les universités et Hautes Ecoles proposeront des solutions alternatives.

"Cela peut être du prêt de matériel. On l’a déjà fait pendant les cours à distance. On a déjà été confronté à ça. Cela peut être aussi l’ouverture de locaux informatiques bien sécurisés", ajoute Annick Castiaux.

S’ils ne se trouvent pas dans les conditions adéquates pour passer l'examen, les étudiants ont jusqu’au 4 mai pour se manifester.

L'examen d'entrée en médecine organisé le 28 août et le 12 septembre

La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a décidé lundi, en concertation avec les recteurs francophones, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) et la présidence du Jury de réaménager quelque peu le report déjà annoncé des examens d'entrée en médecine et dentisterie en raison de la crise du Covid-19.



Si la première date d'examen au 28 août est confirmée, la deuxième, annoncé initialement pour le 8 octobre, se tiendra le 12 septembre finalement. L'examen du 28 août sera, comme de coutume, organisé de manière centralisée au Heysel. En revanche, le second le sera lui manière décentralisée, au sein des différentes universités du pays. Comme à l'accoutumée, c'est l'ARES qui sera chargée de l'organisation de ces épreuves. Celle-ci conservera aussi la supervision générale de toutes les épreuves sur tous les sites. S'agissant du contenu de l'examen, il sera, comme à l'accoutumée, défini par le jury, tant pour l'épreuve d'août que pour celle de septembre. En ce qui concerne cette dernière, les questions seront identiques dans toutes les implantations.

