Enterrer le ring Est de Bruxelles sur 15 kilomètres? Les images incroyables d'un projet très concret

De gros travaux peut-être bientôt sur le ring de Bruxelles : le bourgmestre d'Hoeilaart propose d'enterrer le ring. Plans à l'appui, il affirme que cela aurait un impact positif sur le trafic et l'écologie. Arnaud Gabriel et Eric Poncelet se sont penchés sur cette idée pour le RTL info 13h.

Voici le carrefour Léonard aujourd'hui, et à quoi il pourrait ressembler demain. L'avant après est impressionnant.

C'est le cas aussi aux 4 Bras de Tervuren.

Le projet est ambitieux : enterrer le ring sur 15 kilomètres. Derrière cette idée, on trouve le député bourgmestre de Hoeilaart, Tim Vandenput.

"Tout le trafic sera ici en-dessous. Un peu plus loin aussi, le carrefour Léonard sera aussi totalement recouvert, et il y aura des arbres au-dessus", explique-t-il.





Une forêt de Soignes plus grande de 2.500 mètres carrés

Madrid, Berlin et d'autres villes ont déjà passé le cap. Avec ce souterrain, le trafic sera moins visible : c'est l'avantage esthétique du projet. Mais il y a un autre avantage de taille dans cette idée, c'est la diminution des embouteillages causés quotidiennement par les dizaines de milliers d'automobilistes.

"On va pourvoir capter le CO2, capter les poussières fines. Et en même temps, on va augmenter la capacité", ajoute Tim Vandenput.

Le projet se veut efficace et écologique. Au total, la forêt de Soignes pourra compter sur 250.000 mètres carré d'espace supplémentaire.





Une collaboration signée dès avril ?

"C'est une idée qui semble futuriste mais qui serait formidable, note Patrick Huvenne, gestionnaire régional de la forêt, aussi bien pour les animaux que pour la végétation. Les visiteur profiteront d'une telle reconnexion".

12 à 13 communes sont concernées par ce projet gigantesque et un accord de collaboration pourrait être signé dès le mois d'avril. Le coût est estimé entre 3 et 4 milliards d'euros.