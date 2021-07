"Je vais dans un premier temps leur demander leur avis": la vaccination des 12-15 ans suscite de vifs débats au sein des familles

Les 12-15 ans devraient prochainement recevoir leur invitation à se faire vacciner contre le coronavirus. 176.000 convocations partent aujourd'hui en Wallonie. Bruxelles enverra ses lettres dans le courant de la semaine. Les jeunes qui désirent recevoir le vaccin pourront alors prendre un rendez-vous. Ils devront se rendre dans le centre de vaccination accompagné d'un parent. Le vaccin qui leur est proposé est le Pfizer. C'est le seul à être autorisé pour cette tranche d'âge pour l'instant.

Un père de famille a confié ce matin sur Bel RTL ce qu'il en pensait réellement: "On en a discuté avec mon épouse et on a décidé de ne pas faire vacciner nos adolescents parce que nous n'avons pas assez de recul pour voir quels seront les effets à long terme, donc on va attendre. Je pense qu'ils seront moins exposés étant donné que la majorité de la population sera vaccinée. Donc, on va attendre avant de prendre une décision."

Sa fille de 14 ans n'est pas motivée de recevoir une injection: "Je suis contre parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dans le vaccin." Sa soeur de 15 ans se veut aussi prudente: "J'ai 15 ans, je suis contre aussi. J'ai peur qu'il y ait des répercussions après."

Le père explique: "A partir du moment, où les majeurs, les plus de 18 ans ont été vaccinés, si cela baisse, je ne vois pas d'intérêt. Par exemple pour mon fils de 8 ans, je ne le ferai jamais."

Dans une autre famille, le débat va avoir lieu. La mère témoignait ce matin sur Bel RTL: "Je vais dans un premier temps leur demander leur avis et les conseiller s'ils en ont

besoin, Mais pour moi c'est à eux de choisir", explique la mère.

Les adolescents décideront en leur âme et conscience mais la balance chavire déjà vers l'argument pour. "Ils veulent voyager. Ils veulent sortir et participer à des activités, parce qu'on va demander de plus en plus aux gens d'être vaccinés." Le père de cette famille est convaincue par l'immunité collective: "Il faut bien à un moment vacciner ceux qui vont véhiculer pour protéger les adultes..."