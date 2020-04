Envie d'aller à la Côte ou dans les Ardennes ce week-end à cause de la belle météo annoncée? Attention, ça reste INTERDIT

Ce soir débutent les vacances de Pâques. Il fera beau ce week-end, ce qui pourrait donner envie à certains d'entre vous de partir à la Côte ou dans les Ardennes. Mais le confinement reste d'application.

Le soleil fera son retour ce week-end. Samedi, les températures seront comprises entre 9 à 12°C en Ardenne et 12 et 14 °C ailleurs. Dimanche, le mercure atteindra les 20°C - 17°C en Ardenne. Mais attention, si vous souhaitez vous rendre à la Côte ou dans les Ardennes, cela reste strictement interdit, comme l'a expliqué Bertrand Carroy, responsable du service circulation routière de la zone de police boraine, sur Bel RTL ce matin. "Il faut absolument respecter le confinement, c'est très important. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous travaillons pour faire respecter le confinement, donc il n'est pas question aujourd'hui de se dire: "tiens, je vais aller dans ma seconde résidence dans les Ardennes ou à la Côte", cela est totalement interdit. On doit continuer à vivre de la même manière que celle que l'on vit depuis quelques jours. Il faut absolument que le citoyen comprenne que l'on a besoin de tout le monde pour pouvoir enrayer ce problème le plus rapidement possible."

"Nous devons rester vigilants"

Les contrôles policiers ne seront pas nécessairement renforcés ce week-end puisqu'il y a déjà beaucoup d'équipes sur le terrain. "À la zone de police boraine, le chef de corps Jean-Marc Delrot avait mis en place sur la journée 22 équipes dédiées au Covid-19. Donc vous imaginez bien qu'il y a déjà beaucoup de patrouilles. Par contre, nous allons être vigilants par rapport à la météo. Il y a une belle météo qui s'annonce pour ce week-end et il est très important de faire très attention à tout ce qui risquerait d'arriver, comme des festivités ou des barbecues sauvages qui pourraient rassembler pas mal de personnes. Là, nous devons être vigilants et verbaliser tout abus. C'est à ce niveau-là qu'on va changer un peu nos habitudes. Pour le reste, nous continuons des contrôles routiers statiques ou volants à tout moment pour que nos routes soient sécurisées."

"Il est important de passer à la verbalisation"

Comment se passent ces contrôles routiers ? Bertrand Carroy l'a expliqué sur Bel RTL. "Si on arrête une personne, on va lui demander où elle se rend. Si la personne ne rentre pas dans les conditions, il est évident qu'elle va devoir rentrer chez elle et elle sera également verbalisée. On parle de ça depuis de nombreux jours donc il est important maintenant de passer à la verbalisation. C'est ce que nous effectuons depuis 5 jours. Il n'y a plus de tolérance, c'est la tolérance zéro. Chaque personne qui ne respecte pas se voit verbaliser et les récidivistes passeront au tribunal et l'amende sera beaucoup plus sévère. Je pense qu'on doit absolument faire attention et enfin comprendre les directives." La première amende s'élève à 250 euros. Un montant appliqué à chaque personne présente dans le véhicule, sauf les enfants. "C'est l'adulte qui est le responsable."

Via le bouton orange Alertez-nous, Stéphane s'inquiétait de voir plus de monde sur la route ce matin en se rendant au travail. Pour Bertrand Carroy, il reste effectivement encore trop de voiture sur nos routes. "Beaucoup trop. Je ne comprends pas pourquoi on trouve encore autant de véhicules."