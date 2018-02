Envie de faire un peu de glisse et de profiter de la neige? Voici les centres de ski ouverts en Wallonie

C'est un début de vacances de carnaval prometteur pour les amateurs de glisse. Grâce aux récentes chutes de neige, 29 centres de ski sont ouverts ce samedi en Wallonie. Les routes vers les stations sont d'ailleurs chargées.

Les exploitants de 29 stations de ski ont profité des chutes de neige survenues ces dernières heures pour ouvrir ce samedi matin leur centre. On peut désormais skier en province de Liège, de Luxembourg, du Hainaut mais aussi dans le Namurois. Par ailleurs, les six centres de ski alpin du sud du pays (Mont des Brumes (Stoumont), Baraque Fraiture, Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) et Ovifat) sont désormais accessibles.



L'unique centre de ski alpin des Cantons de l'Est situé à Ovifat, dans les Fagnes, a donc ouvert ce samedi matin. "Pendant plusieurs jours nous avons activement préparé les pistes. Grâce aux canons à neige pour lesquels nous avons désormais une licence et à l'aide active des membres du club, les conditions sur les pistes sont maintenant satisfaisantes", expliqué Gunther Elsen, le président du club de ski alpin d'Ovifat, centre prisé qui n'a ouvert que cinq jours depuis le lancement de la saison début décembre.





Quatorze autres centres également ouverts dans les Cantons de l'Est

Quatorze autres centres sont également ouverts dans les Cantons de l'Est. A l'offre complète en Haute Fagnes (Signal de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Mont Spinette, Maison du Parc), on ajoute les pistes de Rocheratch, Weywertz, Worriken et Elsenborn, dans l'Eifel, de Manderfeld et de Losheimergraben dans la Vallée de l'Our mais également les centres d'Haus Ternell (Eupen) et des Houyres sur les hauteurs de Malmedy à Baugnez où l'on peut pratiquer la montoneige.

En province de Luxembourg, ce sont au total huit centres qui sont accessibles. Outre la Baraque Fraiture, qui propose ski de fond et ski alpin, les fondeurs ont aussi rendez-vous à Samrée, Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange, Saint-Hubert et Chiny.

On skie aussi dans le Hainaut du côté de Chimay (piste de Rièzes) mais également dans le Namurois à la Croix-Scaille à Gedinne sur des parcours de 3, 7, 10 et 12 km.





Circulation dense vers les stations de ski en Europe



Comme prévu, la circulation était dense samedi sur les routes en direction des stations de ski européennes, en particulier sur les voies locales, a indiqué le centre de mobilité flamand VAB. Les vacances de carnaval débutent en effet ce week-end en Belgique, en Allemagne, en Autriche et dans certains départements français. Dans la région des Alpes, en France, les routes sont chargées entre Lyon et Chambéry, mais également à la frontière avec l'Italie. En Allemagne, le trafic est dense dans le sud du pays car les états allemands du sud sont également en vacances. De Munich à la frontière autrichienne néanmoins, les files se forment. En Autriche, des embouteillages sont enregistrés au Fernpas, dans le département du Tirol. En Suisse, les problèmes étaient attendus au tunnel du Gothard mais le centre de mobilité ne signale rien pour l'instant. La circulation sera par contre fluide dimanche. Le VAB rappelle par ailleurs que les pneus hiver sont obligatoires en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche.





Plusieurs centimètres de neige encore attendus sur les hauteurs





Ce samedi après-midi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, avant une augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques faibles averses hivernales resteront néanmoins possibles, principalement sur le sud-est du pays.Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés sur l'ouest.



En soirée, des précipitations feront leur apparition depuis l'ouest. Durant la nuit, la perturbation se décalera vers l'est et des précipitations hivernales sont attendues en Ardenne et sur l'est du pays. "Sur les hauteurs, il s'agira de neige qui pourra donner quelques centimètres supplémentaires", prévient l'IRM. Ailleurs dans le pays, il s'agira de pluie. Les minima atteindront -3 degrés en Hautes Fagnes et 4 degrés dans l'ouest.

Dimanche, le temps restera variable avec la possibilité d'averses hivernales. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En soirée et durant la nuit, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Lundi, il fera partiellement nuageux et généralement sec.