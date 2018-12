Environ 20 armes sont volées chaque année à la police

Une centaine d’armes (armes et explosifs) ont été volées à la police sur les 5 dernières années (entre 2013 et 2017). En moyenne, cela veut dire +/- 20 vols par an mais les statistiques évoluent de manière positive (seulement 15 vols l’an dernier). Dans une majorité des cas, ces armes sont volées par effraction dans les commissariats. Certaines armes sont aussi directement dérobées dans les voitures de patrouille.

Depuis la menace terroriste, des aménagements ont été apportés aux commissariats pour faire disparaître ce phénomène.

Autre chiffre cité dans les journaux du groupe Sud Presse ce mardi: les policiers beges ont fait feu à 126 reprises l'année dernière, c'est moins qu'en 2016. Les cas de coups et blessures envers les agents ont par contre augmenté. On a enregistré plus de 800 cas l'an dernier.