EPGA - Colsaerts recule à la 51e place après le 3e tour de l'UK Championship

(Belga) Nicolas Colsaerts a chuté à la 51e place du UK Championship de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'1 million d'euros, après le troisième tour disputé samedi sur le parcours du Belfry golfclub de Sutton Coldfield, en Angleterre.

Colsaerts, qui après un solide deuxième tour en 69 coups a assuré sa place en phase finale, a dû écrire quatre bogeys sur ses sept premiers trous pour un seul birdie. Par la suite, le Bruxellois a réussi deux autres birdies et a commis une autre erreur, pour finir en 74 coups (+2). Avec son score de 218 coups, deux au-dessus du par, il doit céder sept places, pour atterrir en 51e position. Pendant ce temps, le Sud-Africain Justin Walters continue à défendre avec succès sa position de leader. Avec son score de 204 coups, douze sous le par, il a deux coups de mieux que l'Allemand Martin Kaymer et le Français Benjamin Hebert. Classement après le 3e tour: 1. Justin Walters (Afs) 204=64-71-69 -12 2. Martin Kaymer (All) 206=68-72-66 . Benjamin Hebert (Fra) 206=67-69-70 4. Laurie Canter (Ang) 209=71-73-65 . Jorge Campillo (Esp) 209=69-73-67 . Rasmus Højgaard (Dan) 209=73-69-67 . Marcus Armitage (Ang) 209=70-67-71 8. Marcus Kinhult (Suè) 210=68-74-68 . Min Woo Lee (Cds) 210=71-71-68 . Bryce Easton (Afs) 210=72-68-70 ... 51. Nicolas Colsaerts (Bel) 218=75-69-74 (Belga)