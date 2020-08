EPGA - Detry a manqué de peu sa première victoire sur le circuit européen

(Belga) Thomas Detry s'est classé deuxième du Hero Open de golf, comptant pour le Tour européen et doté d'un million d'euros, dimanche sur le parcours du Forest of Arden de Meriden (Birmingham). Le Bruxellois a encaissé un bogey au dernier trou et a vu l'Anglais Sam Horsfield s'imposer pour un coup.

Detry, 27 ans, qui a terminé sixième du Saudi International au début de cette année et huitième à l'Open d'Autriche le mois dernier, a dû inscrire un bogey sur sa carte lors de son premier trou. Le Bruxellois a remis les pendules à l'heure avec trois birdies, après quoi il a commis une nouvelle erreur au sixième trou. Le numéro 120 du classement mondial a alors signé six birdies sur les onze trous suivants et s'est retrouvé au commandement. Mais la victoire lui a échappé à cause de l'erreur au dernier trou. "Beaucoup de choses m'ont traversé l'esprit", a réagi Detry. "Mais franchement, je n'ai pas à être déçu. J'ai produit un très bon golf ce dimanche, les greens devenaient toujours plus lourds et je n'ai pas très bien lu le putt sur le dix-huitième trou. Je suis content de la façon dont j'ai terminé les derniers trous. J'ai fait de très bons coups. C'est une autre occasion manquée, mais je vais aller de l'avant et oublier tout cela pour essayer de gagner la semaine prochaine." Detry a rendu une carte de 66, six sous le par, après neuf birdies et trois bogeys. Horsfield, qui entamait le dernier tour avec trois coups d'avance sur Detry, a réussi le par au dernier trou pour s'assurer la victoire. Detry a totalisé 271 coups, 17 sous le par. Horsfield a fait un coup de mieux, décrochant à 23 ans son premier succès sur le Tour européen. . Classement final (par 72): 1. Sam Horsfield (Ang) 270=68-63-71-68 -18 2. Thomas Detry (Bel) 271=67-67-71-66 3. Alexander Björk (Suè) 274=68-67-70-69 . Chris Paisley (Ang) 274=70-68-66-70 . Oliver Farr (PdG) 274=65-71-67-71 6. Maximilian Kieffer (All) 275=71-69-67-68 . Matthieu Pavon (Fra) 275=69-67-69-70 . Mikko Korhonen (Fin) 275=67-69-67-72 . Rasmus Højgaard (Dan) 10. Scott Jamieson (Eco) 277=71-71-70-65 . Aaron Rai (Ang) 277=71-68-70-68 . Laurie Canter (Ang) 277=67-72-68-70 . Antoine Rozner (Fra) 277=68-67-70-72 . Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 277=62-69-73-73 (Belga)