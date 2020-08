EPGA - Thomas Detry manque de peu la victoire au Hero Open

(Belga) Thomas Detry s'est classé deuxième du Hero Open, tournoi de golf du Tour européen doté de 1 million d'euros. En raison d'un bogey au dernier trou, il a vu l'Anglais Sam Horsfield s'imposer pour un coup sur le parcours Forest of Arden à Meriden (Birmingham).

Le Bruxellois de 27 ans a rendu dimanche une carte de 66, six sous le par, après neuf birdies et trois bogeys. L'Anglais Sam Horsfield, qui entamait le dernier tour avec trois coups d'avance sur Detry, a réussi le par au dernier trou pour s'assurer la victoire, alors que Detry partait à la faute. Detry a totalisé 271 coups, 17 sous le par. Horsfield a fait un coup de mieux, décrochant à 23 ans son premier succès sur le Tour européen. . Classement final (par 72): 1. Sam Horsfield (Ang) 270=68-63-71-68 -18 2. Thomas Detry (Bel) 271=67-67-71-66 3. Alexander Björk (Suè) 274=68-67-70-69 . Chris Paisley (Ang) 274=70-68-66-70 . Oliver Farr (PdG) 274=65-71-67-71 6. Maximilian Kieffer (All) 275=71-69-67-68 . Matthieu Pavon (Fra) 275=69-67-69-70 . Mikko Korhonen (Fin) 275=67-69-67-72 . Rasmus Højgaard (Dan) 275=66-71-66-72 10. Scott Jamieson (Eco) 277=71-71-70-65 . Aaron Rai (Ang) 277=71-68-70-68 . Laurie Canter (Ang) 277=67-72-68-70 . Antoine Rozner (Fra) 277=68-67-70-72 . Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 277=62-69-73-73 (Belga)