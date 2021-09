Epreuve "Sciences sociales" de l'examen du Jury Central: elle aura finalement lieu le 27 octobre

Suite aux inondations du mois de juillet dernier, le Palais des Congrès de Liège devra fermer ses portes à partir du 8 octobre prochain pour réaliser d’importants travaux. Par conséquent, la date de l’épreuve de "sciences sociales" du jury central (CESS) prévue initialement le 26 octobre prochain avait dû être avancée au 7 octobre. Vu les difficultés que ce changement de calendrier risquaient d’entraîner pour les candidats, la Ministre Caroline Désir a toutefois souhaité qu’une solution soit trouvée pour que cet examen puisse se dérouler à la période prévue initialement.

Dans cette optique, la Ministre Désir a conclu un accord avec Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) pour mettre à disposition un auditoire de l’établissement d’Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d’Uccle, le mercredi 27 octobre 2021 à partir de 13h30 pour 200 personnes. L’école pourrait même accueillir un nombre supérieur, le cas échéant.



La Ministre Caroline Désir a également demandé à son administration de prévenir les candidat.e.s concerné.e.s, par mail et sur le site des jurys pour le lundi 20 septembre en fin de journée et de confirmer l’ensemble des informations pour le 30 septembre au plus tard.

RTL INFO avait réalisé un reportage il y a quelques jours sur la problématique de l'avancement de l'épreuve: