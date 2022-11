Equateur: 20 décès en raison de la consommation d'alcool frelaté

(Belga) Des intoxications dues à la consommation de boissons frelatées ont provoqué la mort de 20 personnes en une semaine en Equateur, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

Outre les vingt morts, onze autres personnes sont en soins intensifs, a précisé le ministre adjoint de la Santé, Francisco Perez, dans un communiqué. Vendredi, le pays comptait 12 morts et 52 personnes intoxiquées à la suite de l'ingestion de ces boissons contenant de l'alcool méthylique, d'usage industriel, dans les provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas (ouest) et d'Esmeraldas (nord-ouest). Une vingtaine de participants à une veillée funèbre avaient été ainsi été empoisonnés à Santo Domingo. Les autorités ont saisi plus de 50.000 litres d'alcool au cours de diverses opérations dans le cadre de cette affaire. Dans les localités rurales de l'Equateur, la consommation d'alcool de fabrication artisanale est courante. En 2017, elle avait provoqué la mort de 25 personnes et en 2011 d'une cinquantaine. (Belga)