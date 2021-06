Voyages: les Belges VACCINÉS PEUVENT se rendre en France SANS TEST dès le 9 juin

Au lendemain du comité de concertation, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup concernent les voyages, et plus particulièrement ceux dont le départ est prévu au mois de juin. C'est-à-dire avant l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen, prévue le 1er juillet. En effet, que doivent faire les citoyens déjà vaccinés? Doivent-ils malgré tout présenter un test PCR pour voyager?

C’est ce que se demande Emmanuelle, une habitante de Soumagne. "Je suis vaccinée deux fois depuis un mois et je pars à Lyon en France le jeudi 10 juin. Je ne sais pas s’il me faut encore un test PCR pour partir. Je ne trouve la réponse nulle part", nous a-t-elle écrit.

Erreur du cabinet Vandenbroucke: pour la France, pas besoin de test si vous êtes vacciné

Vendredi soir, le ministre français chargé des Transports a annoncé que les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif. Emmanuelle pourra donc se rendre en France l'esprit tranquille.

Pourtant, ce samedi, nous avons interrogé par trois fois le cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. La porte-parole du cabinet nous a systématiquement répondu que les Belges désireux de se rendre en France devaient impérativement présenter un test PCR de moins de 72h, jusqu’au 1er juillet. Il convient donc de souligner que cette information du cabinet qui a été diffusée est erronée.

De leur côté, les Affaires étrangères belges précisent que la situation vaut tant que la Belgique est classée verte par la France. Si ce classement venait à changer, les règles pour entrer sur le territoire français pourraient changer.

Enfin, précisons que la France n'a pas précisé quelles preuves étaient acceptables pour prouver qu'un voyageur est vacciné. Ces précisions devraient être apportées en début de semaine prochaine.

Il faut respecter les règles de chaque pays traversé

Une autre témoin, Furia, se pose une question similaire pour l’Espagne. "Je pars en voiture fin juin, destination l’Espagne, en passant par la France. Dois-je effectuer un test PCR pour la France (transit) ou pour l’Espagne? L’Espagne accepte-t-elle le test sérologique? Aussi, pour le retour en juillet, je reviens d’une zone orange, dois-je encore me faire tester pour le transit par la France?", nous a-t-elle demandé?

Furia pourra également bénéficier d’assouplissements décidés hier soir par l’Espagne. A partir du 7 juin, les voyageurs pourront se rendre en Espagne sans se soumettre à un test PCR obligatoire. Un test antigénique négatif, une preuve de vaccination complète ou de guérison du covid-19 suffiront désormais pour entrer dans le pays, a annoncé vendredi le ministère espagnol de la Santé. Cela concerna-t-il les personnes en transit ? "Oui, il faut suivre toutes les obligations édictées par les pays traversés", déclare la porte-parole du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.