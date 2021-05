Espagne, Italie et Grèce: quelles règles pour s'y rendre en ce moment?

Partir au soleil. Ça fait un moment que certains attendaient ça. De nombreux Belges profitent de ce long week-end de l'Ascencion pour se rendre à l'étranger même si les autorités belges déconseillent vivement les voyages non-essentiels. Plusieurs avions au départ de la Belgique étaient déjà complets mercredi. Visiblement, les voyageurs belges sont bien décidés à s'évader même s'il faut se faire tester et parfois respecter une quarantaine.

L'Espagne fait partie des destinations les plus populaires pour ce congé de l'Ascension. Alors quelles sont les "conditions" pour entrer en Espagne aujourd'hui ? Avant de se rendre en Espagne, il vous faut deux éléments : un test PCR négatif moins de 72 heures avant de décoller mais aussi remplir un formulaire en ligne. Ce formulaire peut être rempli en cliquant ici. (Attention certaines réponses doivent être remplies 48h avant votre arrivée). Un QR code est envoyé et vérifié à votre entrée sur le sol espagnol.

Une fois en Espagne que peut-on peut déjà y faire ? "Vous pouvez profiter des restaurants et de nombreuses activités culturelles, sportives. Il est possible à peu près de tout faire, mais la principale restriction c'est la capacité d'accueil limitée dans certains endroits fermés", informe Anaïs Guerard, correspondante RTL info à Madrid. Il y a quelques jours, l'Espagne a décidé de lever l'état d'urgence. Il n'y a donc plus aucune restriction de déplacement ou de mobilité ou encore de couvre-feu, exception faite pour quelques régions comme les Baléares.

L'Italie, elle aussi, compte bien attirer les touristes belges à la recherche de soleil et de chaleur. Alors quelles sont les règles pour ces congés ? Dès ce samedi (15 mai), les voyageurs belges qui présenteront un certificat de vaccination ou un test PCR négatif effectué 48h avant l'arrivée en Italie, ne devront pas se soumettre à une quarantaine. Ils seront libres de se déplacer dans les différentes régions du pays.

Dans une bonne partie de l'Italie, les bars et restaurants peuvent servir à table. Les commerces sont ouverts tout comme les principaux monuments comme le Colysée à Rome ou la Tour de Pise.

La Grèce va lever demain (vendredi 14 mai), jour de l'ouverture de la saison touristique, les restrictions sur les déplacements entre régions, tout en maintenant des mesures sanitaires pour protéger les îles, très prisées des touristes, de l'épidémie de coronavirus. Avant de se rendre en Grèce, les voyageurs belges doivent remplir un formulaire en ligne au plus tard 24 heures avant leur arrivée. (Cliquez ici pour le formulaire)

Les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif réalisé 72 heures avant leur arrivée. Le test doit être rédigé en anglais. Si vous avez reçu votre deuxième dose de vaccin depuis plus de 14 jours, une preuve de la vaccination peut être donnée aux autorités grecques (rédigée en anglais). Elle vous exempte de passer un test PCR.