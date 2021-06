Espagne, Italie, Grèce et Portugal: voici les conditions pour voyager dans ces pays avant le 1er juillet

Le certificat sanitaire européen, définissant clairement les règles en matière de voyages dans l'espace européen, entre en vigueur le 1er juillet. En attendant, les voyageurs sont soumis aux règles de chaque pays de destination. Voici celles en vigueur dans le bassin méditerranéen.

En attendant la mise en place du certificat sanitaire européen, touristes et expatriés doivent s'aligner sur les modalités nationales lorsqu'ils voyagent. Que faut-il faire pour se rendre en Espagne, en Italie ou en Grèce ?

ESPAGNE

Après la France, l'Espagne reste la destination la plus prisée pour les vacances d'été via des tours opérateurs, selon les premiers chiffres communiqués par ceux-ci.

Pour s'y rendre, avant le 1er juillet, les voyageurs belges de plus de 6 ans doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Ce test peut être rédigé en espagnol, français, allemand ou anglais.

Pour voyager dans les Îles Canaries, ou en Galice, des règles spécifiques peuvent s'ajouter. Vous pouvez consulter ces conditions sur le site de la diplomatie belge.

Par ailleurs, il est demandé aux voyageurs de remplir obligatoirement avant leur arrivée un formulaire en ligne appelé FSC (Formulario de Control Sanitario).

L'Espagne est globalement placée en zone rouge, à l'exception de certaines régions comme la Galice, les Îles baléares ou l'Estrémadure, en zone orange.

ITALIE

Pour se rendre en Italie depuis la Belgique, un test PCR de moins de 48h est obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 2 ans.

Il est également obligatoire de remplir le Passenger Locator Form (Formulaire de localisation du passager) européen, disponible sur ce site.

Par ailleurs, l'Italie dispose de ses propres zones, en fonction des régions, allant de la couleur blanche (peu de risque) à la couleur rouge (zone à très haut risque). Selon la couleur de la zone, certaines restrictions s'appliquent. Actuellement, toutes les zones sont jaune (risque modéré), ou blanches.

GRECE

Tous les voyageurs sont priés de remplir un Passenger Locator Form du gouvernement grec au plus tard 24h avant l'arrivée.

Toute personne âgée de plus de 5 ans doit présenter un test PCR négatif de moins de 72h. SAUF si cette personne a reçu sa deuxième dose de vaccin il y a plus de 14 jours, et dispose d'un certificat de vaccination.

Les autorités précisent que des tests antigéniques aléatoires peuvent être pratiqués sur les voyageurs à leur arrivée en Grèce. Si ce test est positif, il faudra se soumettre à une quarantaine.

En dehors de ce cas-ci, les résidents de l'Union européenne ne sont pas soumis à une quarantaine obligatoire à l'arrivée.

PORTUGAL

Les voyageurs âgés de minimum 2 ans sont priés de présenter un test PCR négatif de moins de 72h, et rédigé en anglais.

Les voyageurs arrivant de ces pays doivent respecter une quarantaine de 14 jours : Afrique du Sud, Brésil, Chypre, Croatie, Inde, Lituanie, Pays-Bas, Suède.

Jusqu'au 13 juin, l'état d'urgence est d'application dans le pays, ce qui limite les libertés des voyageurs comme des habitants.

Pour les régions autonomes :

Aux Açores : un test PCR obligatoire doit être présenté à l'arrivée. Un deuxième test doit être effectué 6 jours après la date du premier test.

À Madère : les visiteurs présentant un certificat de vaccination complète, ou un certificat de guérison du Covid-19.

Retour en Belgique: rappel des règles

A l'heure actuelle, les autorités sanitaires belges demandent à toute personne se rendant en Belgique, qu'elle y réside ou non, de remplir le Formulaire de Localisation du Passager (FLP ou PLF en anglais) au moins 48h avant le départ.

A ce jour, pour les personnes vaccinées en Belgique, la quarantaine n'est pas obligatoire. Mais, pour les non vaccinés, une quarantaine est exigée pour toute personne qui reviendrait d'une zone rouge après un séjour de plus de 48h. Un test au 1er et 7ème jour de la quarantaine est aussi demandé, un code vous sera envoyé par sms pour bénéficier des tests gratuitement.

Pour savoir dans quelle zone se trouve le pays dans lequel vous comptez voyager, vous pouvez consulter ce site.