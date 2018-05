L'essence et le diesel à leur plus haut niveau depuis plus de deux ans: comment expliquer une telle hausse?

Le prix du essence augmente ce vendredi matin à la pompe. Il atteint son niveau le plus haut depuis 2 ans et demi, soit 1.53 euro le litre. La semaine passée, c'est le diesel qui avait augmenté. Ce dernier n'a jamais été aussi cher depuis 4 ans et demi.

Pour comprendre les raisons d'une telle hausse, il faut remonter en 2016. A cette date, les prix sont au plus bas, le diesel compte à peine plus d'un euro le litre.

"Fin 2016, il y a eu la décision du cartel de l'Opep de limiter sa production. D'autre part, à l'époque, il y a eu une diminution de la production au niveau mondial", indique Jean-Pierre Van Dijk, secrétaire général de la fédération pétrolière belge, au micro de Julie Vuillequez pour Bel RTL.





Diminution des stocks, hausse des prix

Par conséquent, les stocks baissent, les prix recommencent à grimper et la demande augmente de plus en plus vite. "Il y a la croissance de l'économie mondiale qui est assez bonne et assez forte depuis plusieurs années", précise Jean-Pierre Van Dijk.

Dans le même temps, le gouvernement belge décide d'augmenter progressivement les accises du diesel pour les aligner sur celles de l'essence. "Tous ces facteurs font que l'on est passé à un marché de demande donc inévitablement, les prix augmentent", conclut le secrétaire général de la fédération pétrolière belge.

Plus récemment, le baril de pétrole a connu un accès de fièvre sur fond de craintes, entretemps avérées, d'une sortie des USA de l'accord international sur le nucléaire iranien. Les cours du pétrole ont alors atteint ces derniers jours leur plus haut niveau depuis novembre 2014.