LA VERIF’: vaccination forcée dans les écoles, vrai ou faux?

Sur les réseaux sociaux, une image partagée des milliers de fois en France et en Belgique donne de fausses informations. Elle conseille les parents de retirer l'enfant de l'école pour éviter qu'il ne soit dépisté et vacciné sans leur autorisation. Qu'en est-il vraiment? C'est la Vérif RTL info du jour.

Dépistage massif dans les écoles, vaccination sans accord des parents, séparation des familles... Ces fausses informations circulent énormément pour le moment. Vérification point par point.

Dépistage massif dans les écoles.

Aucun dépistage n’est effectué au sein des écoles. La circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles reprend les recommandations adressées aux écoles dans le cas d’un enfant symptomatique.

Les parents doivent contacter le médecin traitant au plus vite. Ensuite, c’est lui qui jugera s’il y a lieu de réaliser un test PCR et si l’enfant peut fréquenter l’école ou non. Il n’y a donc pas de dépistage dans les écoles.

Séparation des familles.

C’est une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux depuis le début de l’épidémie. L’idée selon laquelle les enfants seraient mis en quarantaine et séparés de leur famille. Il n’en est rien. Si l’enfant est isolé un temps à l’école, c’est parce qu’il présente des symptômes. Les parents sont alors appelés en urgence pour venir le chercher et le faire tester. Si celui-ci est positif, il reste en quarantaine chez lui. En aucun cas les enfants sont séparés de leurs parents.

Vaccination massive sans l’accord des parents.

C’est faux. A partir de la deuxième primaire, les services de promotion de santé à l’école effectuent un bilan de santé et proposent aux parents de réaliser les vaccins mais ils doivent demander l’accord parental. Rappelons que seul le vaccin contre la polio est obligatoire en Belgique. Cela signifie que les parents qui ne vaccinent par leur enfant peuvent être poursuivis par l'inspecteur fédéral de la santé et risquent une peine de prison.

Les autres sont fortement recommandés. Par contre, l’ONE exige que les enfants soient vaccinés contre une série de maladies pour pouvoir les inscrire dans un milieu d’accueil de la petite enfance comme les crèches.

Quant au vaccin contre le coronavirus, rappelons qu’il n’existe toujours pas. De plus, les autorités n’ont jamais émis le souhait de le rendre obligatoire. Sachant qu’à part celui contre la polio, aucun vaccin n’est obligatoire, il est fort probable que ce ne soit pas le cas non plus pour celui contre la Covid 19.

