Et si les centrales nucléaires continuaient de fonctionner: est-ce dangereux ?

Face aux hausses dramatiques des prix de l'énergie, il semblerait que les centrales nucléaires belges vont finalement être prolongées. Elles devaient être arrêtées, y a t-il alors un risque en prenant cette décision ?

Les centrales nucléaires de Doel et de Tihange ont déjà 40 ans. Elles avaient déjà, par le passé, été plusieurs fois arrêtées, pour des micro fissures, mais ont été régulièrement réparées et techniquement mises à jour. Ces centrales devaient prendre leur retraite en 2025, et pourtant l'actualité nous impose de les laisser ouvertes.

Une question se pose alors : cette prolongation est-elle dangereuse ? Le professeur Pierre-Etienne Labeau, de l'école Polytechnique de l'ULB se montre rassurant : "En Belgique, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son bras technique Bel V, sont les représentants de la population pour vérifier que les centrales sont en état de fonctionnement tout à fait sûr. C'est eux qui sont responsables d'octroyer une licence d'exploitation pour les dix années supplémentaires".

Néanmoins si cette prolongation de deux de nos centrales ne présente pas de danger la question de sa faisabilité se pose toujours, comme le précisait déjà le CEO d'Engie, Thierry Saegeman, en décembre dernier : "il faut organiser une consultation publique dans un rayon de mille kilomètres autour du site. Une fois que tout ça est réalisé, il faudrait modifier la loi sur la sûreté nucléaire et ce n'est qu'après que nous pourrions entamer des travaux qui sont lourds, et qui selon la réglementation nucléaire doivent être terminés avant 2025" explique t-il, "vous comprendrez que faire tout ça en si peu de temps, c'est impossible".

Comme la Belgique, d'autres pays ont décidé de prolonger la durée de vie de leurs centrales. C'est le cas des Pays-Bas, par exemple, ou encore des Etats-Unis qui exploitent certains de leurs réacteurs jusqu'à 85 ans.