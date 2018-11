Et si les cigarettiers avaient leur rôle à jouer pour éviter les mégots dans nos rues?

Tout comme le gouvernement bruxellois qui a demandé une compensation financière à l'industrie du tabac pour l'argent public investi dans la lutte contre la pollution des mégots jetés en rue, la Wallonie est elle aussi en discussions avec les cigarettiers. Une réunion, qui pourrait aboutir à un accord sur les montants à réclamer et sur les actions prioritaires à entreprendre, est prévue vendredi, a indiqué le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH).



"En Wallonie, nous avons la volonté d'impliquer tous les secteurs dans le maintien de la propreté publique. Nous sommes donc en discussion avec les cigarettiers et nous souhaitons parvenir à un accord", a affirmé le ministre, interrogé mercredi en séance plénière du Parlement de Wallonie par le député socialiste Christophe Collignon.

En Flandre, le même type de demande a déjà reçu un avis favorable du secteur, l'industrie du tabac a notamment financé un millier de dalles à cigarettes incrustées dans les trottoirs, ce qui permet aux fumeurs de jeter plus facilement leurs mégots. Quant à la demande bruxelloise, les fédérations Cimabel (fédération belgo-luxembourgeoise des fabricants de cigarettes), Fetabel (la fédération des producteurs et importateurs de tabac à rouler en Belgique et au Luxembourg) et la filiale belge de la multinationale Philip Morris y ont répondu en se disant prêtes à engager un dialogue et une collaboration constructive sur la problématique de la propreté publique.

"Il faut tout de même savoir que l'accord entre la Flandre et le secteur porte sur 75.000 euros par an. Je ne suis pas certain de vouloir engager la Wallonie pour un montant aussi faible", a poursuivi Carlo Di Antonio. Une réunion entre la Région et le secteur est prévue vendredi.