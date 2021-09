Et si votre rêve devenait une entreprise à succès ? Participez à l'action "Osez entreprendre" sur Bel RTL

C'est le début de l'opération "Osez entreprendre". Bel RTL, l'UCM et CBC vous offrent la possibilité de lancer votre entreprise.

Vous avez une idée qui vous anime depuis longtemps ? Vous avez envie de prendre votre avenir en mains ? Vous êtes enthousiastes et réalistes ?

BEL RTL, UCM et CBC vous offre la possibilité de lancer votre propre entreprise et vous accompagnent dans cette démarche. Les trois lauréats recevront un coaching personnalisé de l'UCM, un chèque pour lancer leur entreprise et une campagne de publicité.

A partir du 20 septembre, et jusqu’au 17 novembre, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature au concours "Osez entreprendre". Comment? Via le site BelRTL.be.

10 projets seront présélectionnés par un jury professionnel et mis en ligne. Le public et les auditeurs de BEL RTL choisiront par vote leur projet préféré. Les trois gagnants seront annoncés le 17 janvier 2022.

Ils seront alors suivis par BelRTL, l’Union des classes moyennes et la banque CBC depuis la phase de préparation et jusqu'au lancement du projet.