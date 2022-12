Et si vous glissiez un livre de cuisine sous le sapin de Noël? Voici les meilleures ventes de cette année

Comme tous les jours de cette semaine, on vous donne des idées de cadeaux à offrir à Noël. Et pourquoi pas un livre de cuisine ? Il faut reconnaître que, ces dernières années, les livres culinaires se sont "modernisés". Leurs ventes ont même bondi de 20% l'an dernier.

Pour Noël et si vous offriez un livre de cuisine… Mais savez-vous ce qui explique son succès ? Pour le savoir, rendez-vous dans une librairie bruxelloise. Des manuels de pâtisseries aux recettes végétariennes, celles inspirées par les films, rapides et faciles ou autour d'un seul produit... Plus d'un millier de livres de recettes sortent chaque année, pour tous les goûts et sur tous les thèmes. "On va essayer de faire la galette des rois cette année, c'est le meilleur cadeau", commente un client dans la librairie.

Mais cette année, les meilleures ventes sont les cuisines du monde. "La tendance actuelle, c'est sur la cuisine du monde, notamment la cuisine coréenne. C'est peut-être suite au succès de la série sur Netflix 'Squid Game' et la "K-pop" qui ont un peu mis la culture coréenne sur le devant de la scène", remarque Frédéric Verelst, libraire dans le département "Vie pratique".

D'après un institut statistique spécialisé dans l'édition, la vente de livres culinaires a bondi de plus 20 % en 2021. Ces dernières années, les livres culinaires se sont même modernisés. "Ce sont de beaux objets, la plupart. Notamment celui-ci qui est sur les épices. Ce n'est pas uniquement un livre de recettes, c'est un livre sur les épices, l'histoire des épices et il y a ces petites choses en plus qu'on ne retrouve pas spécialement sur Internet et qu'on peut consulter. Ce ne sont plus uniquement des livres de recettes, ce sont aussi des livres qu'on consulte", poursuit le libraire.

Des recettes accessibles vues sur les réseaux sociaux et même aussi à la télévision. C’est que propose Loïc, l’une des vedettes d’une émission culinaire bien connue. Aujourd’hui, 3 livres déjà publiés en français et en néerlandais. "Ça reste un objet et je pense qu'en cuisine, c'est toujours plus intéressant d'avoir un objet physique où on peut peut-être éventuellement prendre des notes, que d'avoir une tablette, un téléphone ou un papier imprimé", souligne Loïc, auteur de "Livres de cuisine".

Et à chaque fois des recettes sont courtes. Aujourd’hui, pizza mexicaine au menu. "Cette recette, je l'avais déjà pour 'Fou de cuisine'. Quand je crée mes livres, je vais un peu à la recherche de ce que j'ai déjà fait", dit-il.

Seulement 10 jours pour la créer, parmi les 250 recettes produites chaque année. Et pour les publier dans un livre, il faut environ 9 mois, des fourneaux jusqu'à la photo. "Si les gens voient une recette, ça doit les inspirer pour les faire, éventuellement s'ils n'ont pas un élément, ce n'est pas pour autant une catastrophe", rassure Loïc.

Et voilà qui peut vous rassurer... Une sélection faite au préalable face à la quantité massive de recettes gratuites sur Internet avec leur déclinaison en vidéo. "Je fais plus confiance aux livres qu'à Internet, parce que c'est révisé par plusieurs personnes", confie une cliente dans la librairie. "Il y a quelque chose qu'on peut toucher, on peut sentir l'odeur alors que sur Internet, c'est froid", note un autre.

Et si la recette pour un repas de Noël parfait était votre prochain cadeau ?