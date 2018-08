Être en congé parental uniquement le mercredi après-midi, ce sera bientôt possible

Le congé parental à 1/10e temps sera prochainement autorisé.

Une nouvelle forme de congé parental sera bientôt possible : le congé à 1/10e temps pour s'occuper de votre enfant. Cela signifie que vous pourrez prendre une demi-journée par semaine de congé parental. Le texte a été voté et il sera bientôt d'application.

Le principe reste le même que les autres formules de congés parentaux : vous avez quatre mois à prendre, et vous les échelonnez comme vous le souhaitez jusqu'aux 12 ans de votre enfant.

Avec cette nouvelle loi, vous pourrez encore davantage fractionner ces congés. Puisque vous aurez le choix entre plein temps, mi-temps, cinquième temps ou ce fameux dixième temps. Vous pourrez par exemple bénéficier d'une demi-journée de congé par semaine pendant 40 mois.

Cette loi a été adoptée le 19 juillet dernier, à l'unanimité par les députés présents. Catherine Fonck, cheffe de groupe du CDH à la Chambre, en faisait partie.

"Les mamans, et les papas aussi, ont par exemple envie de le prendre le mercredi après-midi, ou pourquoi pas un mercredi sur deux. Jusqu'aujourd'hui, ce n'était pas possible de l'avoir à 1/10e temps, demain, ça le sera, a-t-elle expliqué ce matin sur Bel RTL. Et ce que je voudrais bien, c'est qu'on puisse, au niveau des congés parentaux, le permettre aux parents jusque l'âge de 15 ans".

Cette formule permettra une plus grande flexibilité, mais aussi une perte de revenu moins importante. Celle-ci est généralement compensée par une allocation forfaitaire de l'Onem.