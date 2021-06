Être vacciné entre 16 et 17 ans: qu'en pensent les adolescents concernés?

La Commission européenne a approuvé lundi l'utilisation du vaccin anti-Covid-19 de BioNTech/Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, suivant en cela une recommandation de l'Agence européenne des médicaments (EMA). En Belgique, il a fait l'objet d'une recommandation positive par le Conseil supérieur de la Santé (CSS).

Ce mercredi, la conférence interministérielle (CIM) santé, qui réunit les différents ministres de la Santé du pays, devait prendre une décision sur la vaccination des 16-17 ans, décision finalement reportée à samedi prochain faute de temps.

La plupart des adolescents pour la vaccination

Mais qu’en pensent les principaux concernés ? Les ados sont-ils prêts à se faire vacciner? C’est ce que Vincent Jamoulle et David Muller ont tenté d’apprendre à l’Athénée de Chênée, à Liège. Résultat de ce coup de sonde : sur 8 élèves, 6 sont pour la vaccination et 2 doutent encore et préfèrent attendre.

"J’accepte tout de suite bien évidemment si les personnes à risque avant ont pu être vaccinées. Je veux dire, ne pas être la priorité quoi", explique Victor, 16 ans. "C’est surtout pour la propagation. Si après je le refile à d’autres personnes qui, elles, sont à risque ou quoi. C’est plutôt pour ça que je préfèrerais me faire vacciner", ajoute-t-il.

"Moi j’accepte parce que je pense que la médecine est assez développée pour nous proposer des vaccins efficaces contre la Covid", estime une élève qui espère ainsi "que l’année prochaine soit une année meilleure, une année plus libre".

"J’accepterais le vaccin parce que je pense que c‘est quelque chose qui pourrait rassurer mes grands-parents", déclare Sacha, 17 ans. "Moi j’accepte direct parce que j’ai envie de retrouver ma vie d’avant, de pouvoir venir ma dernière année à l’école en passant une année normale", explique Barbara, 17 ans également. Pour Emy, 16 ans, la motivation est ailleurs : "J’ai envie de revoir mes amis et de pouvoir faire des soirées sans devoir compter le nombre de personnes qui sont à la soirée pour être dans les normes." La vie normale, le rêve de tous ces élèves : "Comme ça on pourra atteindre l’immunité collective et surtout reprendre une vie normale et profiter normalement de notre jeunesse", explique Aurore, 17 ans.

Mais certains doutent et se posent des questions. "Le problème c’est que je suis beaucoup mitigé sur la question parce qu’il y a beaucoup de vaccins en développement et que malheureusement ils ne sont pas tous fiables à 100%", déclare Isham, 16 ans. Pour Eva, 16 ans également, ce ne sera "pas directement". "Je pense que j’attendrai un peu de voir comment évoluent les choses. Moi je vois le vaccin comme un devoir aussi envers la société qu’on a et c’est plutôt une bonne chose. Mais je sais pas, peut-être qu’il faudrait que j’attende un peu".