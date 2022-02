Etudes de médecine - Les doyens demandent un concours d'entrée en médecine

(Belga) Dans une carte blanche envoyée à La Libre, les doyens des facultés de médecine des universités francophones demandent au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'organiser un concours d'accès aux études de médecine et de dentisterie.

"Combiné à une évaluation permettant de répondre au mieux aux besoins sur le terrain, il n'entraînera pas de risque de pénurie", assurent-ils dans l'édition de samedi du quotidien. Sans cela, d'après eux, les étudiants ne pourront pas être sûrs de pouvoir exercer leur métier une fois diplômés. Le Collège des doyens est le premier à prendre position publiquement dans ce sens, depuis que le débat sur le contingentement des études de médecine a repris, en marge du projet de loi ad hoc du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit). Adopté en commission Santé de la Chambre, début décembre, le texte du ministre fédéral de la Santé crée pas mal d'inquiétude, notamment parmi les étudiants et les recteurs. En particulier l'article qui cadenasse les numéros Inami indispensables pour que les jeunes diplômés puissent prester des consultations remboursables par le système de soins de santé, et qui lie ceux-ci à un filtre plus strict en début d'études. (Belga)