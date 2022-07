Euro de cyclisme sur piste U23 et juniors - Les jeunes belges clôturent un très bon Euro avec deux nouvelles médailles

(Belga) Lors de la dernière journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour jeunes à Anadia, au Portugal, la délégation belge a remporté mardi deux nouvelles médailles et rentre au pays avec un total de neuf récompenses dans les valises.

Lors des courses par équipes, les jeunes Belges ont remporté le bronze par deux fois: les espoirs Shari Bossuyt et Katrijn De Clercq et les juniors Hélène Hesters et Febe Jooris ont terminé troisièmes de leur course. Au total, les jeunes Belges ont décroché neuf médailles à Anadia, dont huit dans des catégories féminines, dont les trois médailles d'or (deux pour Shari Bossuyt chez les espoirs et une pour Lani Wittevrongel chez les juniors). (Belga)