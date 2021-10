Euro de korfbal - Les Belgian Diamonds gagnent aussi leur 2e match et assurent leur place en demi-finales

(Belga) La Belgique a remporté son deuxième match de la phase de groupes de l'Euro de korfbal, assurant sa place dans le dernier carré. Les Belgian Diamonds, deuxièmes au classement mondial, ont pris la mesure 23-7 de l'Allemagne (IKF-5), mardi, au Boeckenberg Sportcenter de Deurne.

Dans l'autre rencontre du groupe B, la République tchèque (IKF-7) est venue à bout de la Catalogne (IKF-11) 18-17. Les Belges trônent en tête du groupe B avec 6 points, l'Allemagne et la République tchèque suivent avec 3, la Catalogne ferme la marche avec 0. Les Belgian Diamonds affronteront la Catalogne mercredi (15h45) tandis que Tchèques et Allemands en découdront à 14h00 pour se qualifier en demi-finales. L'autre poule comprend les Pays-Bas (IKF-1), tenants du titre, le Portugal (IKF-6), l'Angleterre (IKF-8) et la Hongrie (IKF-10). Mardi, les Pays-Bas ont dominé le Portugal (31-6), se qualifiant également pour le dernier carré, et l'Angleterre s'est imposée face à la Hongrie (16-10). Les deux premiers de chaque groupe avancent en demi-finales, qui se joueront, comme la finale, à la Lotto Arena d'Anvers. Il s'agit de la huitième édition de l'Euro. Toutes les éditions précédentes ont été remportées par les Pays-Bas. La Belgique a terminé cinq fois deuxième et une fois troisième. (Belga)