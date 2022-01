Euro de patinage artistique - Loena Hendrickx dernière à entrer sur la glace lors du programme court

(Belga) Loena Hendrickx sera la 36e et dernière patineuse à entrer sur la glace du Tondiraba Ice Hall lors du programme court féminine jeudi aux Championnats d'Europe de patinage artistique. La Russe Kamila Valieva, favorite au titre continental, précèdera l'Anversoise de 22 ans.

Ce dernier groupe de six est complété par deux autres Russes, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, la Polonaise Ekaterina Kurakova ainsi que l'Azerbaïdjanaise Ekaterina Ryabova. Hendrickx, 5e en 2018 et 5e des derniers Mondiaux, a effectué mercredi son dernier entraînement. "Tout se passe bien ici", a déclaré son frère et entraîneur Jorik Hendrickx.