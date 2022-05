Euro de planche à voile - Thomas Broucke termine 62e

(Belga) Thomas Broucke a ponctué l'Euro d'IQFoil, la planche à voile qui remplace le RS:X aux JO à partir des Jeux Olympiques de Paris 2024, à la 62e place samedi à Torbole, sur le lac de Garde, en Italie. Le Belge ne disputera pas la course aux médailles dimanche.

Thomas Broucke, 21 ans, a fini respectivement 17e, 19e, 19e et 33e samedi et totalise 475 points. Les quatre moins bons résultats ne sont pas comptabilisés. Cyril Evrard, 18 ans, est 146e avec 742 points et 48e dans la catégorie des U21 après ses 27e, 33e, 29e et 29e places samedi. Le Néerlandais Luuc van Opzeeland, champion du monde en titre, mène l'épreuve avec 31 points devant l'Italien Nicolo Renna (79.7) et le Français Nicolas Goyard (84). Les régates s'achèvent samedi avant la course aux médailles dimanche. (Belga)