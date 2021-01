Euro de shorttrack - Les Belges loin des premières places à Gdansk

(Belga) Les shorttrackeurs belges ne sont pas parvenus à s'inviter à la lutte aux médailles à l'Euro de shorttrack, dimanche à Gdansk en Pologne.

Les patineurs du sélectionneur Pieter Gysel n'ont obtenu que deux places dans un top 10 avec Stijn Desmet, 7e du 1500 mètres et 8e du 1000 mètres. Hanne Desmet a dû se contenter de la 11e place, tant sur le 1000 que le 1500 m. Dimanche, Stijn Desmet a écopé d'une pénalité en demi-finales du 1000 mètres alors que sa sœur Hanne a terminé 3e de son quart de finale du 1000 mètres, passant proche des demies. La Néerlandaise Suzanne Schulting, partenaire d'entraînement de la Belge, a tout raflé en décrochant la bagatelle de quatre titres. Chez les messieurs, le Russe Semen Elistratov, lauréat du 1000 et du 1500 mètres, s'est lui aussi illustré à plusieurs reprises. Le quatuor belge, composé de Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino van Vanhooren et Warre Van Damme, a remporté la finale B du relais 5000 mètres, terminant à la 5e place finale. Les Mondiaux de shorttrack se tiendront dans six semaines à Dordrecht, aux Pays-Bas. Deux manches de la Coupe du monde qui devaient se tenir en Allemagne d'ici là ont été annulées. La présence des nations asiatiques à Dordrecht est encore incertaine. Les organisateurs s'attendent à ce que la délégation chinoise n'ose pas faire le déplacement en Europe alors que la Corée du Sud, qui domine la discipline depuis des années, n'a pas encore pris de décision. (Belga)