Euro de softball - La Belgique perd aussi ses troisième et quatrième matches

Après deux défaites mardi face à la Grande-Bretagne (21-2) et l'Allemagne (18-12), la Belgique a subi deux nouveaux revers mercredi contre les Pays-Bas (18-17) et l'Irlande (13-6). Jeudi, les softballeurs belges affronteront encore l'Italie pour leur dernier match de groupe. Avec quatre défaites en autant de rencontres, la Belgique ne peut plus finir dans le top 3 de cette compétition à six équipes mais n'est pas encore éliminée. Lors du deuxième tour, les trois premiers s'affronteront dans le groupe E et les trois derniers dans le groupe F. Lors de la phase finale, les deux premiers du groupe E, le troisième du groupe E et le premier du groupe F se joueront les places en finale tandis que les deux derniers du groupe F joueront un match de classement pour la 5e place. (Belga)