Euro de tennis de table par équipes - La Belgique commence par une victoire chez les messieurs et une défaite chez les dames

Robin Devos était d'abord battu 3-2 par Ioannis Sgouropoulos. Cédric Nuytinck remettait les deux équipes à égalité en battant en trois sets Giorgos Konstantinopoulos. Martin Allegro donnait l'avantage aux Belges en se jouant 3-1 de Konstantinos Konstantinopoulos. La victoire en trois sets de Sgouropoulos sur Nuytinck obligeait les deux équipes à jouer un cinquième match décisif. Devos prenait la mesure 3-2 de Giorgos Konstantinopoulos et offrait la victoire à la Belgique, qui jouera son deuxième et dernier match de la phase de groupes contre la Suède jeudi. Dans le tournoi féminin, la Belgique s'est inclinée 3 victoires à 0 face à l'Italie. Margo Degraef était battue 3-2 par Giorgia Piccolin, Nathalie Marchetti perdait 3-1 contre Debora Vicarelli et Julie Van Hauwaert ne parvenait pas à prendre de set à Jamila Laurenti. Les Belges affronteront la Roumanie mercredi. Les huit vainqueurs de groupes avancent en quarts de finale. (Belga)