Euro de trampoline - Les Belges éliminés en trampoline, le junior Deklerck en finale du double mini-trampoline

(Belga) Les Belges ont été éliminés en qualifications tant dans les épreuves individuelles que par équipes de trampoline, jeudi, à l'Euro de trampoline organisé à Rimini, en Italie.

Chez les messieurs, Darwin Billiet a fini 41e avec un meilleur score de 50,040 points après ses deux exercices. Joris Geens (53,900) est 43e, Florian Vandenberghe (53,510) 47e et Simon Debacker (52,930) 51e, sur 62 engagés. Le top-24, avec un maximum de trois concurrents par pays, accèdent à la demi-finale, programmée dimanche, comme la finale. Avec un total de 305,360, la Belgique finit neuvième du classement par équipes, manquant une place en finale, réservée au top-5. Chez les dames, Merel Wirtgen (48,760) s'est classée 49e, Jara Deneire (47,850) 51e et Augustus Davis (9,970) 56e et dernière. Là aussi, le top-24, avec un maximum de trois gymnastes par pays, se hissent en finale. Au classement par équipes, la Belgique finit 12e et dernière avec 189,840 points. Chez les juniors, Brent Deklerck a réussi le deuxième score des qualifications du double mini-trampoline avec 52,400 points, ce qui lui vaut une place en finale. Witse Mols (47,900) a terminé 10e et est premier réserviste pour la finale. Khassim Touré (45,000), 16e, et Thimo Roox (44,000), 18e, sont éliminés. Ces scores placent la Belgique au deuxième rang du classement par équipes après les qualifications. Lise Doorakkers (42,600), 13e chez les filles, est également première réserviste pour la finale. (Belga)