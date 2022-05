Euro de triathlon sprint - Erwin Vanderplancke en finale de l'Euro sprint à Olsztyn

(Belga) Plusieurs triathlètes belges ont participé vendredi aux demi-finales juniors et élites des championnats d'Europe de triathlon sprint à Olsztyn, en Pologne. Les distances étaient de 300 m de natation, 8 km à vélo et 2 km à pied.

Seul engagé chez les élites, Erwin Vanderplancke, 2e de la 3e série des demies 9 secondes derrière l'Allemand Valentin Wernz, a réussi à se placer en ordre utile pour la finale A de samedi. Chez les juniors, 4 des 5 Belges (3 garçons et 2 filles) ont su revendiquer une place en finale. Raf De Dobbelaere, 6e de la 2e demie, et Wout Ghielens, 4e de la 3e, se sont qualifiés pour la finale de samedi. Balte Thijs n'a pas terminé sa série et est éliminé. Chez les jeunes filles, Nele Dequae, 6e de la 2e demi-finale, et Hasse Fleerackers, 9e de la 3e série, disputeront également la finale A. (Belga)