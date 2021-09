Euro de voile de course au large - Les Red Dolphins en 3e position avant la finale à Naples

(Belga) Jonas Gerckens et Sophie Farguet occupent la 3e place de l'Euro de course au large en voile en double mixte à l'issue de la deuxième des trois manches.

La Belgique vise un podium dans ce championnat d'Europe qui se déroule en trois étapes. La première étape entre Gênes et Rome s'était achevée lundi avec une deuxième place pour les Belges derrière le bateau italien Spadillo. Les Red Dolphins sur Cataldo, 2es de l'Euro en 2019 et 2020 sous un format un peu différent, ont reculé d'une place à l'issue de la deuxième étape entre Rome et Naples. "On a voulu attaquer pour la première place en ouvrant le jeu, en étant un peu trop agressif dans nos placements sur le plan d'eau. Au final, on se fait un peu punir en perdant finalement une place dans les derniers milles", a confié Jonas Gerckens sur ses réseaux sociaux. "Une 3e place sur cette étape reste, malgré tout, un bon résultat en vue de notre objectif de podium final sur ce championnat d'Europe." Le départ du troisième et dernier tronçon à Naples sera donné à 19h00. L'arrivée est prévue à Civitavecchia lundi après-midi. Le classement final entre les huit bateaux en lice se fait au cumul des points multiplié par un coefficient suivant l'étape: 1 pour les deux premières et 1,5 pour la finale à Naples. Le podium sera composé de ceux ayant cumulé le moins de points (un point pour le premier, deux pour le 2e, etc). Jonas Gerckens et Sophie Farguet disputeront ensuite la première édition du Mondial de course au large en double mixte avec un départ prévu le 15 septembre à Brindisi, toujours en Italie. Trois étapes sont là aussi programme jusqu'au 24 septembre avec un dernier tronçon entre Bari et Venise. (Belga)