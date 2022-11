Euro de voile ILCA - Emma Plasschaert 6e, et 5e Europeénne, après la 2e journée

(Belga) Emma Plasschaert a gagné une place et occupe la 6e position (5e Européenne) à l'issue de la deuxième journée de l'Euro de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial), jeudi, à Hyères, en France.

L'Ostendaise de 29 ans, qui avait terminé 5e et 8e mercredi lors de la première journée, a cette fois fini 6e et 2e des deux régates du jour. La double championne du monde (2018 et 2021), 3e des derniers Mondiaux mi-octobre à Kemah (Texas), compte désormais 13 points (classement nettoyé, le moins bon résultat n'étant pas pris en compte). Elle accuse 5 points de retard sur la Suissesse Maud Jayet, vice-championne du monde, et la Canadienne Sarah Douglas, qui ne peut prétendre au titre du Vieux continent. La Polonaise Agata Barwinska est 3e (7 pts), la Britannique Hannah Snellgrove 4e (9 pts) et la Néerlandaise Marit Bouwmeester 5e (11 pts). Eline Verstraelen a conservé son 66e rang. Après des 39e et 28e places jeudi, elle a franchi l'arrivée jeudi en 40e et 24e positions. Son total provisoire est de 91 points. En ILCA 7 (ex-Laser), Wannes Van Laer est 19e avec 18 points et William De Smet 21e avec 19 points. Le Britannique Michael Beckett est en tête avec 4 points, devant son compatriote Elliot Hanson (7) et le Hongrois Jonatan Vadnaj (9).